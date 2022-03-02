新冠疫情降溫，商務旅客可望恢復來台，晶華酒店董事長潘思亮今日表示，疫情改變商務型態，疫情後整體商務需求可能萎縮25％，但國境重開的效應，要在明年上半年才會顯現。而他之前形容，台北國際觀光飯店仍為重症，需要急救、葉克膜，現在「還是在加護病房」，自己掛氧氣罩、自己插管、自己打針，自己救自己。

潘思亮去年底對搶救觀光產業提出二建言，其一是籲請政府加快商務簽證恢復正常化，第二則是呼籲政府將「國際觀光產業」與「一般待紓困產業」脫鉤，如果為防疫需求、國門持續不開，則政府針對受境管影響生機的企業應有長期補助配套，才能讓企業脫困。他並強調，「只要邊境管制的一天，國際觀光產業就無翻身的一天」。

潘思亮表示，政府若能恢復對台灣經濟有幫助的國際商務人士來台，對台灣的經濟絕對是好事，不然將再衝擊台灣經濟。不過他認為，要現在就說商務旅客來台，就能拉起台北國際觀光飯店仍太早，最快也要到明年上半年才有機會。

另一項是紓困補助，疫情爆發衝擊觀光產業，產值從4000億元滑落至500億元，入境人數自1100萬人次斷崖式掉至150萬人次，衝擊主要是因邊境管制、國門不開造成，「受災戶」不僅是旅館飯店，還包括機場、運輸業與餐飲零售業和伴手禮業。

潘思亮表示，現階段並未對因境管造成的受災企業補助，政府若仍持續境管，應對以國際客人為主要客源的企業，提出諸如薪資補助等長期且完整的補助配套，先前形容雖然有紓困，但重症病人打疫苗沒有用，需要急救、葉克膜，如今「還是躺在加護病房裡面」，沒有改變，但就是自己掛氧氣罩、自己插管、自己打針，自己救自己。