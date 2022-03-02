藝人黃子佼、孟耿如交往多年，終於在2020年登記完婚，今年也將迎接兩人的女兒「黃玉米」，甜蜜生活羨煞旁人。而趁著女兒還尚未出世，夫妻倆也把握時間過2人世界，日前他們便前往北海岸踏青並曬出一組照片，示範「名人祕密放閃照」，吸引大批網友熱烈討論。

黃子佼昨（1）日晚間於臉書粉絲團上發文，表示「抓包！吼～抓到了齁，還不承認，今天在玩一種名人的常態，還沒公開就不承認的時候，卻又愛得很濃出遊想紀念，就會發一樣背景不同視角，哈哈哈哈哈哈哈我好北七」他還不忘加上標註「#如佼似漆」，並曬出他與老婆孟耿如在海岸邊的咖啡廳，以不同角度拍攝的照片；黃子佼還在留言處調皮表示「完整版在此唷，決定大方公開了」。

網友看到後紛紛留言「明明在放閃」、「幸福甜蜜」、「很故意，哈哈！」、「很愛玩，盡量玩，珍惜baby還沒出生的二人世界」、「齁！ㄨㄤˇ菌（網軍）很厲害都喲#如佼似漆若有似無飄孕味」、「衣服也一模模一樣樣丫」、「哈哈哈，很幼稚」、但公開了之後就不想抓了」吸引超過千人按讚。

隨後，孟耿如也在個人IG上PO出照片，表示「有你真好（他逼我跟他發一樣的…）」再度笑翻一票網友，紛紛留言「趁著玉米還沒出來趕緊走走逛逛」、「好好把握這段2人時光」。而今年兩人除了即將迎接女兒的誕生外，黃子佼也將在3月26日舉行「50生日音樂會」，替自己的50歲生日留下紀念。