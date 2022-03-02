惠普企業（Hewlett-Packard EnterpriseHPE）上季獲利優於預期，並上修全年度（截至10月）獲利預測，周二盤後股價上漲2.2%，報15.75美元。

惠普企業第一財季（截至1月31日）營收年增2%，為70億美元，符合華爾街預期。

該公司專營企業硬體、儲存設備和網路基礎設施業務。其調整後每股盈餘為53美分，優於先前公司內部預估的介於42～50美分目標。

「智慧邊緣」（Intelligent Edge）部門營收為9.01億美元，年增11%。高性能運算和人工智慧部門營收為7.9億美元，年增4%。運算營收為30億美元，年增1%。儲存部門營收為12億美元，年減3%。金融服務業務營收為8.42億美元，年減2%。

惠普企業表示上季訂單較前一年同期成長20%，為連續第三個季度成長20%。受零組件短缺影響，該公司的積壓訂單仍在持續增加。此外，其「軟體即服務」（as-a-service）訂單上季大幅成長136%。這項基於雲端技術的服務透過網路提供軟體，而不需要經過傳統的安裝步驟，該公司正逐漸將重心從傳統硬體轉向這類的訂閱業務。

該公司預期本季（截至4月底）經調整後每股盈餘介於41～49美分，其預測中值僅略高於華爾街預估的44美分。該公司維持全年經匯率調整後營收預測不變，仍預估將成長3%～4%，但是將全年經調整後獲利預測從介於1.96～2.10美元上修為介於2.03～2.17美元。

執行長Antonio Neri表示，上季表現穩健，需求強勁且獲利能力強勁。Aruba網路業務方面的表現尤為突出，其訂單成長35%，營收實現2位數增長。他並表示，惠普企業仍然看到低階零組件短缺，如穩壓器（voltage regulator）和微控制器，且這個問題很可能持續到2022年下半年。Neri並表示惠普企業上季買回1.3億美元自家股票，全年買回至少5億美元股票的計畫維持不變。