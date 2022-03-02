美律(2439)第一季在淡季以及缺料影響下，營運持續保守，但預計3月底缺料問題將有所舒緩，美律也預估今年毛利率將會回溫，美系、歐系外資均維持中立評等，其中美系外資更將美律目標價由95元調降到85元。

美系外資表示，美律去年第四季每股獲利2.6元，低於市場預期，盈利表現疲軟，儘管單季銷售季增長40%，但因為耳機產品受到IC缺料影響、手機用揚聲器產品出貨優於預期，也使得單季毛利率降到12.3%。

展望第一季，美系外資預估，美律營收恐持續保守，每股獲利下滑到0.4元，其中手機、揚聲器營收均都會相較去年第四季下滑逾20%，也相較去年同期減少10%~20%，營運疲軟歸因於持續的IC晶片短缺，但預計供應將從3月開始好轉，另外，美律擬在本季針對揚聲器產品調漲價格已反映成本，值得關注蘇州美特能否恢復淨利潤，只是，由於市場競爭激烈，故對於美律在定價能力的改進恐有限制，故維持美律中立評等，目標價由95元調降到85元。

歐系外資表示，美律有鑑於第一季是揚聲器傳統淡季，耳機則持續受到缺料影響，營收將相較去年第四季下滑，預估Gaming(電競)、TWS耳機的缺料狀況將延續到3月底。展望2022年，美律預計毛利率將出現改善，全年資本支出落在700~800億元，主要針對深圳廠自動化產線和台灣NPI(New Product Introduction、新產品介紹/導入)，外資認為，如何將營收增長轉化為盈利能力仍然是美律最大的挑戰，故維持美律中立評等、目標價90元。