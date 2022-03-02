俄烏戰火不斷，油價飆升至七年來新高，標普能源股指數約漲1%，但市場對通膨、經濟惡化預期加劇，投資人紛紛轉向避險資產，美國10年期公債殖利率降至五周來低點，科技股和金融股齊步重挫，周二美股四大指數全墨，道瓊大跌近600點，標普、那指跌逾1%，費半指數更大跌3.64%，創下近兩周低點，其中超微(AMD)急挫7.7%，蘋果跌1.2%，主要科技股、晶片股都全面收黑。

周三台股開盤跌34.14點報17864.11點，台積電(2330)持續力守600元，盤中塑化等油價相關族群撐大局，航運也翻紅積極，鋼鐵、塑膠類股雖一度跌跤，導致大盤跌至17784.64最低，跌幅擴大113.61點，失守17800、回測5日線，但兩族群及時回神，非電族群力撐下，台股目前17800有撐，跌幅收斂不到百點。

截止上午10:20左右，加權指數下跌79.88點或0.45%，報17818.37點；櫃檯指數下跌1.53點或0.7%，報216.87點。

周二台股ADR漲跌不一，台積電、聯電ADR漲，日月光、中華電ADR跌。周三台積電開低居平盤之下，持續守住600元關卡；聯電(2303)也跌近1%。聯發科(2454)翻黑跌、鴻海(2317)也小跌。高價股矽力-KY(6415)、大立光(3008)亦開低小落寞。

長榮鋼(2211)、志聯(2024)、佳大(2033)亮燈漲停，鋼鐵挾帶鋁鎳、盤價調漲、股利暴增等利多題材匯集，鋼鐵類指上漲2%最強悍，加上塑化股台塑(1301)領軍上攻，台聚(1304)、台達化(1309)、台塑化(6505)等相關油價族群全面上揚。航運類股也相對有撐，志信(2611)、中櫃(2613)也衝上漲停，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)仍穩住紅盤，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)則折翼跌約2%。金融雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)紛紛走弱。

俄烏衝突推升國防軍工概念股夯，全訊(5222)、IPC研華(2395)、神基(3005)等布局多年，股價有底氣。被折價換股合併的亞太電(3682)盤中雖打開跌停，股價仍持續低迷，遠傳(4904)則上漲逾1.5%，重回71元關卡。

烏俄談判未果，戰火越演越烈，更衍生金融制裁大戰，加上緊接著要關注鮑爾赴國會聽證及Fed貨幣緊縮的腳步，群益投顧表示，守住半年線後出現晨星轉折，有機會確立底部展開反彈行情，若如再回測半年線，對多方就相當不利。目前國際事件的不確定性仍難以預判，可以小量試單進場搶反彈，但保留一部分資金有向下承接財力，預估指數區間17700~18100點。元富投顧則認為，指數暫看17500～18500點區間，建議伺震盪汰弱換強。富邦投顧董事蕭乾祥也認為，俄烏戰事短期不易明朗，台股接下來將回測10日、月線及季線反壓，很有可能回測W底，預期測底最多也是半年線至年線之間，建議逢低加碼布局，回歸基本面布局，包括高殖利率股，電子族群的半導體股，傳產的鋼鐵股、塑化股以及貨櫃股等。