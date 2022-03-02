歐元兌美元匯率在周二一度跌到自2020年6月以來最低水準。隨著俄羅斯入侵烏克蘭加大軍事力道，油價飆升，盧布也在波動交易中下跌。

投資人繼續買進避險資產，美元指數上升0.6%。

投資人對烏克蘭局勢感到緊張，俄羅斯警告基輔居民需離開家園；俄羅斯指揮官改變策略，加緊對烏克蘭幾個城市的轟炸。

由於擔心能源短缺，布蘭特原油期貨升到2014年8月以來高價；市場開始擔心俄羅斯入侵烏克蘭，將造成供應鏈的中斷。

劍橋全球支付的市場策略師Karl Schamotta說，發生70年代全球石油危機的可能性正在增加，投資人正轉向尋求安全港。而歐元在此正處於前緣，最容易受到能源衝擊。隨著油價和天然氣價格飆升，歐元開始下跌。

歐元對美元匯率在周二下跌0.8%，來到1.1130美元，而稍早歐元匯率一度跌到1.1090美元，為自2020年6月、近21個月的低位。歐元在周三上午亞洲時段穩定接近持平，為1.1129美元。

摩根士丹利分析師在周二一份報告中說，他們正在就歐元兌美元、日圓、英鎊和巴西幣的長期匯率問題達成交易建議，並「對歐元整體保持中性」。

另外，由於(俄羅斯)日益增強的資本管制和制裁，在俄羅斯擁有資產的投資者對這些資產的剝離難度將越來越大，他們可以考慮對沖的選擇。

根據Refitiv的資料，盧布兌美元下跌了1.34%，來到1美元兌110.04盧布。