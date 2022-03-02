俄烏發生激烈軍事衝突，邊打邊談。俄烏第一次談判的結果，有媒體總結為：烏克蘭媒體說談判結束，俄羅斯媒體說沒有，白俄羅斯媒體說休會了。對於這場艱難的談判告一段落，中國社科院俄羅斯東歐中亞所所長孫壯志觀察，經過一周的衝突，烏克蘭顯然是挺住了，而且多了些信心。

針對第一輪的俄烏談判，孫壯志接受《直新聞》訪問時分析，這次談判應該說是俄羅斯更主動，俄羅斯的戰略目標可能更多的是以打促談，所以還是希望能夠盡快地回到談判桌上，然後把俄羅斯的訴求或者它的一些想法跟烏克蘭說，想要索取的東西先明確了，這樣的話其實也有利於雙方未來盡快地能夠結束這樣一個衝突的焦灼狀態。

孫壯志表示，大家可以看到，俄羅斯這次準備是比較充分的，包括它的代表團，它的組成也非常講究，另外早早地就把地點確定了，另外俄代表團一直在等著烏方代表團。所以大家看到當時會談的情景很有意思，因為烏方遲到了一個小時，而且坐著直升機去的。當時俄羅斯的代表團都是穿著西裝領帶的正裝，非常正式，烏克蘭就是非常隨便穿什麼的都有。

孫壯志認為，這可能也反映了現在整個的衝突，基本態勢還不太明朗，而且通過這樣一周的衝突，烏克蘭方面顯然是挺住了，而且多了一些信心。

孫壯志指出，從國際社會來看，特別是來自於美國和歐洲的一些支持，所以烏克蘭還是覺得可以通過這種拖的方式讓俄羅斯承認，沒有辦法在烏克蘭達到自己的目的，最後要爭取一個對自己最有利的條件。

孫壯志認為，俄烏目前的僵局，未來可能還是得靠外部做中間人來搭建對話平台，類似過去像法國、德國拉上俄羅斯跟烏克蘭搞「諾曼地四方」這樣，因為將來畢竟如果談成了，也有一個需要成立相關的機制來保障。

孫壯志認為，如果停火，甚至包括衝突地區怎麼樣脫離接觸，甚至可能還有一些戰場上交換戰俘這樣一系列的一些問題，後續問題需要解決。所以既然已經走上了談判桌這一步，雙方可能也都不急於在這一次兩次的談判中，就把所有問題全部談妥。

此外，俄羅斯總統普丁向法國總統馬克宏開出停火三條件：烏克蘭必須維持中立地位、「去納粹化」和「去軍事化」，以及正式承認俄羅斯對克里米亞的主權。為何沒有提到頓巴斯地區問題？俄方為何開出的是這三個條件？

孫壯志表示，頓巴斯地位的問題，實際上是當時《新明斯克協議》提出來的，是一個政治條款，也就是說停火以後，烏克蘭給頓巴斯一個特殊地位，現在實際上普丁採取特殊軍事行動以後，當衝突一升級，實際上就是《新明斯克協議》已經失效、已被撕毀。在這種情況下，它必須有一些新的戰爭或衝突的目的，然後會有新的要價、新的籌碼。

「所以在這種情況之下，我覺得就不會僅僅是頓巴斯地位的問題這麼簡單了。」孫壯志表示，更多的可能包括這次普丁講到的希望烏克蘭「去軍事化」、包括「去納粹化」，還是俄羅斯對烏克蘭這麼多年以來一些政策的不滿，希望能通過軍事行動改變烏克蘭國內的政治氣候，甚至改變烏克蘭的對外政策。

「所以我覺得，這個可能是俄羅斯一開始既作為自己這次展開特別軍事行動的一個目標設定，同時可能也是一個談判的基礎」，孫壯志表示，對於俄羅斯希望烏克蘭「去軍事化」，大家可能比較容易理解，「但是作為一個主權國家的話，你讓它沒有任何軍事能力，讓它完全靠外部力量來保護自己，這也不現實。」

另外一個就是「去納粹化」。孫壯志指出，這個「納粹」到底指的是什麼？界定不是特別清楚，反而對於普丁、包括對俄羅斯現在採取的行動來說，也不是完全沒有好處，因為畢竟它的目標是比較模糊的，可以在任何情況之下實現，甚至在戰場上取得進展，消滅一些民族主義的、這種極端主義的帶有納粹色彩的團夥，它的目的在某種程度上就達到了。

另外所謂的中立化，孫壯志認為，「這跟烏克蘭現在政府通過談判達成妥協，烏克蘭政府做出一些承諾，這樣的話俄羅斯的目標就可以實現，這樣就可以順利地結束戰爭了。」

與此同時，28日，烏克蘭總統澤倫斯基當天在首都基輔簽署烏克蘭申請加入歐盟的文件。烏克蘭為何急於在戰爭期間提出加入歐盟的申請文件？烏克蘭多年無法加入，歐盟為何現在表示支持？

孫壯志分析，大家都知道「顏色革命」，2004年所謂「橙色革命」以後，美國當時給烏克蘭一個承諾，就是要把烏克蘭拉入北約，所以當時加入北約成為烏克蘭非常重要的目標，但實際上烏克蘭一直有加入歐盟的想法，因為烏克蘭更多的還是希望能夠解決經濟上的問題。烏克蘭覺得加入歐盟以後，歐盟可以給它很多條件，歐洲國家可以向它的經濟輸血。

孫壯志認為，這次烏克蘭又再度表態希望加入歐盟，更多的還是希望歐盟在政治上給它更多的支持。「在這種情況下，烏克蘭和歐盟建立起更加緊密的聯繫，對雙方可能都有一些好處」，對烏克蘭來說，目前處在高度壓力之下，可以得到更多的政治上、甚至經濟上的一些幫助；對歐盟來說，它可以藉機表態，不需要過多投入就可以，因為現在畢竟是俄羅斯在國際上被孤立，歐盟可以藉機賺取自己的國際聲譽，甚至利用烏克蘭危機來提升自己在地區的影響力。