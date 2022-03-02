雲林縣政府修繕虎尾鎮建國眷村，連結新舊城區帶動地方整體發展。此為示意圖。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府近2年規畫串聯虎尾鎮新舊城區，從新城區虎尾鐵橋、虎尾科技大學、虎尾4館，延伸到舊城區建國眷村，2日由雲林縣長張麗善主持建國1村忠棟、孝棟及活動中心修繕開工典禮，藉由建國眷村的持續活化，喚起下一個時代的後眷村記憶，展現虎尾鎮的新舊交融。

建國眷村於2005年執行改建計畫，2006年最後1戶住家遷離，之後因長時間無人居住閒置多年，雲林縣政府因此展開歷史空間再造計畫，2日進行「虎尾鎮新舊城區縫合計畫」、「虎尾眷村聚落建築群建國1村眷舍忠棟修繕工程」、「虎尾眷村聚落建築群建國1村眷舍孝棟及活動中心修繕工程」3項重大工程。

張麗善表示，虎尾鎮位於雲林縣的中心點，也是充滿歷史文化底蘊的地方，虎尾鎮新舊城區縫合計畫，將串聯目前虎尾市區網絡，從虎尾鐵橋、同心公園、虎尾科技大學、虎尾4館，進一步延伸到建國1村、2村，希望藉由景點連結，帶動地方整體發展。

張麗善說明，建國1村眷舍忠棟、孝棟及活動中心修繕工程，延續前2期己棟、丁棟工程，配合後續招商機制再利用，將打造成為發展文化與藝術的基地。此次建國眷村3項重大工程計畫，也是全台第1處農村型眷村改造計畫，透過眷舍周邊空間的整頓，衍生眷村生活場域。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，虎尾建國眷村指定為聚落建築群後，縣府積極向中央爭取經費整修，這幾年用最快的速度活化面積達1.6公頃的眷村區，今年4月丁棟將展開招商，保留眷村紋理打造文化客聽，歡迎對眷村文化有興趣的民眾、返鄉青年共同參與。