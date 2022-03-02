據第一財經報導，華為輪值董事長郭平在最新的談話中表示，面對挑戰，華為將堅持全球化，華為不會退出海外市場。

3月1日，在MWC2022巴賽隆納展期間，郭平在一場線上直播中表示，華為將堅持全球化，大幅增加對根技術的戰略投入，努力實現基礎理論、架構和軟體三個重構，以此持續提升華為的中長期競爭力，支撐ICT行業長期可持續發展。

對於是否會逐漸退出海外市場的問題，郭平表示，「我們的回答是不會。對於選擇我們的客戶，華為會全力以赴，幫助他們實現商業成功。在標準、人才和供應鏈等方面，堅定不移地實施全球化戰略。」

去年底，華為在官網發布了2021年整體營收情況。華為預計，2021年全年實現銷售收入約6340億人民幣，這一數據較2020年將下降29％。正式的年度財報數據將在今年3月底或4月初發佈。

近期有消息稱，華為再次成立軍團預備工作組，並任命10位預備軍團長，10大新增軍團包括了互動媒體（音樂）、運動健康、顯示芯核、園區網路、數據中心網路、數據中心底座、網站及模組電源、機場軌道、電力數位化服務，以及政務一網通。