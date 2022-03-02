LINE Corporation旗下的「LINE GAME」隆重推出最新作品，休閒金幣遊戲《LINE金幣派對》正式上線。

《LINE金幣派對》是一款休閒金幣遊戲，大家最熟悉的LINE FRIENDS角色們也會在遊戲中登場。遊戲方式為轉動老虎機並累積金幣來完成繪本以往前邁進。除了可以對全世界的玩家進行小小惡作劇外，還可以互相爭奪金幣並競爭排名喔！《LINE金幣派對》於2022年2月3日開放事前登錄且事前登錄人數已成功達到30萬人！為感謝玩家們的支持，舉辦了一系列的歡慶上線活動，快使用魔法金幣來完成繪本，把消失的故事都找回來吧！

登入遊戲把事前登錄獎勵拿到手！

為慶祝事前登錄人數成功達到30萬人，我們將發送獎勵給在活動期間登入《LINE金幣派對》的所有玩家。

【活動期間】即日起～2022年 3月31日（四）22：59

※獎勵道具僅可於發送後的7天內領取，請玩家留意相關資訊。

【獎勵內容】

・金幣×140,000

・紅寶石×20

・轉數×150

・巧克力甜甜圈×1

・牛奶（經驗值）×500

・虎斑貓（莎莉特別造型）×1

・卡片包裹（8張）×1

上線紀念登入活動來囉！

為紀念《LINE金幣派對》正式上線，特別的登入活動即將開跑！遊戲上線後，每天登入遊戲即可獲得豐富道具！

【活動期間】即日起～2022年 3月6日（日）22：59

別忘記! 天天登入《LINE金幣派對》拿獎勵

上線紀念「兔兔」帶回家活動開跑！

在活動期間內，只要完成故事卡片收藏「貓」並把角色「兔兔」帶回家的玩家，都可以額外獲得牛奶（經驗值）×2,000。

【活動期間】即日起～2022年 4月4日（一）22：59

快來參加故事收藏活動獲得角色「兔兔」來拿額外虛寶獎勵

上線紀念貼圖任務活動亮相！

慶祝《LINE金幣派對》正式上線，舉辦貼圖任務活動。在活動期間內完成登入遊戲五天並邀請五位好友的任務就能把限定LINE貼圖帶回家！

【開放期間】即日起～2022年 3月28日（一）22：59

歡慶《LINE金幣派對》上市，完成遊戲內任務即可免費獲得16張貼圖!

※詳細活動內容請依遊戲官方帳號宣佈為主。

LINE日後仍將以「拉近你我的距離」為使命，與世界各地的夥伴一同合作，持續擴充包含「LINE GAME」在內的各種合作服務或內容，以促進用戶之間的交流。