美國前國務卿蓬佩奧去年曾在推特上傳吃鳳梨乾的照片。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

美國前國務卿蓬佩奧將於2日晚間偕夫人抵台，展開為期4天訪問，台南市長黃偉哲在也備妥1箱台南的鳳梨乾與芒果乾，請負責接待的外交部協助轉致蓬佩奧，希望他一抵台就能品嘗台南甜蜜滋味，感受台南人的盛情款待。

黃偉哲表示，蓬佩奧鼎力支持台灣，在他擔任國務卿任內，通過許多對台美關係穩健發展深具意義的重要政策跟法案，他在卸任後，依然持續為台灣發聲，力挺台灣、力挺自由民主，對於這樣一位跟台灣志同道合的好朋友來訪，當然要拿出台南最引以為傲的特產款待。

台南市政府表示，蓬佩奧訪台新聞曝光後，接到不少熱心市民聯繫，希望送禮給他，基於各方考量，最後決定由市長代表全體台南市民贈禮。黃偉哲說，去年4月，蓬佩奧曾在推特上傳一張「邊玩西洋棋、邊享用台南鳳梨乾」照片，這次也特別再準備同款果乾送給他。

市府表示，蓬佩奧是美國重量級政治人物，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局（CIA）局長及聯邦眾議員等要職，長年持挺台、友台的態度，此次來訪充分展現台美緊密友好關係。