昨天是《上海公報》發表50周年紀念，陸委會指責大陸官員一再錯誤將「一中原則」與聯大2758號決議連結，該決議根本未處理臺灣及其人民在聯合國體系代表權問題，也未處理臺灣與中華人民共和國關係。大陸國台發言人朱鳳蓮今天（2日）發布「答記者問」評論，民進黨當局無視國際法和國際關係基本準則，不斷歪曲攻擊聯合國大會第2758號決議，挑戰一個中國原則，目的就是千方百計否定台灣是中國一部分的事實，欺騙台灣民眾和國際社會，為其「台獨」主張找藉口。

朱鳳蓮表示，眾所周知，1971年，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。這從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。多年來的實踐充分證明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣的主權。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

朱鳳蓮表示，民進黨當局炒作「互不隸屬」，目的是製造「兩個中國」、「一中一台」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，公然挑戰國際社會公認的法理與事實，也改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實。

朱鳳蓮指出，中國的統一事業是正義事業，得到國際社會的廣泛擁護和支持。這是聯大第2758號決議在當前形勢下最鮮明的時代特點。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，是破壞台海和平穩定的根源。

「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」朱鳳蓮警告，正告民進黨當局，任何謀「獨」伎倆都是徒勞的，跳得越高，摔得越慘！「台獨」分裂分子勾結外部勢力妄圖挑戰一個中國原則的圖謀，必將被中國人民推進祖國統一的歷史車輪碾碎。