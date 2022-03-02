2020年在高中擔任教師的鄒姓男子，假借要跟女學生合照，卻摟著她的腰、聞她的頭髮說很香，然後伸手摸她下體強行舌吻，最高法院駁回上訴、維持二審判決，斥責鄒男踰矩之行為，惡性非輕，應予嚴正譴責，依對少年故意犯強制猥褻罪判囚1年2月定讞。

被害少女在2020年1月10日下午在高中校園與學姐及學妹一同練舞，鄒男假借要與她合照為由，要求她上樓請其他老師幫忙拍照，不料他在導師室外自拍時，竟摟住她的腰部還上下撫摸其腰部及嗅聞她頭髮，稱她頭髮很香，對她性騷擾。

女學生察覺有異，合照後表示要下樓離去，鄒男以有事要商談，要求她到樓梯間談話，以手觸摸她的私處並強行舌吻她嘴巴，她出聲斥責鄒男才停手，案發後女學生找教官，由教官轉介輔導老師後，並通報家庭暴力及性侵害防治中心

台中高分院審酌鄒男為人師表，竟為逞一時色慾，對女學生性騷擾及強制猥褻犯行，戕害她身心健全造成理創傷，且迄今未與少女達成和解，也未表達絲毫歉意，且屢屢指稱她攀誣，判處1年2月徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

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