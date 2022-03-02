有台中神醬之稱的「東泉辣椒醬」，傳說所有難吃的東西只要加入這一味，都能變好吃。不過近日有網友抱怨，這款辣椒醬根本就不辣，還有藥味，引發許多台中人反彈，紛紛留言教原PO怎麼搭才美味，但也吸引不少鄉民寫下歪樓回應虧台中人。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享他吃完東泉辣椒醬的心得，表示這款辣椒醬一點都不辣，還有點藥味，很不合他的口味。此話一出，引來大批台中網友出面曝正宗的在地吃法，紛紛表示適合加在炒麵、炒米粉、肉粽、滷肉飯、控肉飯、豬血湯、大麵羹等在地小吃裡，不僅從小吃到大，最厲害的地方是可以把不好吃的東西變好吃。

不過底下留言卻漸漸歪掉，有人開玩笑說「台中人都一人一瓶東泉插吸管，一口炒麵、一口東泉」、「這是台中人拿來當點滴，用打的，誰說是拿來沾食物的？」、「我台中的朋友早上起床刷牙都用這個漱口」、「我們都用這個洗澡」。

看完網友的回應，原PO後來更新文章，澄清原意並不是要批評東泉辣椒醬，並表示從網友留言中學到許多搭配的吃法，謝謝大家的指導。