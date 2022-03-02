中市陳男在去年間深夜至烏日區登寺巷平交道，撿拾承托軌道枕木的道渣石，排放在鐵軌上，不久後，台鐵廖姓機員駕駛區間火車經過，聽到火車下方傳出異狀聲響，回報查看後報案，經警方調閱監視影像查獲，陳男到案全盤否認，辯稱「當時酒醉，什麼都不知道」，台中地檢署依公共危險罪將他起訴。

39歲陳男在去年11月17日晚間23時至台中市烏日區登寺巷平交道上行鐵軌，撿拾鐵軌旁的幾個道渣石，排放在鐵軌上，15分鐘後，台鐵嘉義機務段廖姓機員駕駛3262車次區間車經過，他聽見火車下傳出可疑的硬物碰撞聲音，回報新烏日站工務段。

工務段人員查看發現鐵軌上有火車輪輾壓渣石的摩擦痕，確認是火車撞擊石頭及報警處理，經警方調閱現場監視器查獲，陳男竟深夜在鐵軌上排放石塊，可能使火車車輪的輪緣押到石塊導致「出軌」，恐造成重大交通事故。

陳男到案否認犯行，辯稱他「當時酒醉，整個人都不知道」，經台鐵人員出面作證，檢察官依公共危險罪將陳男起訴。