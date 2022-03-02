代理摩斯漢堡的安心(1259)受疫情影響，2021年第四季及全年本業營運小幅虧損，在業外收益挹注下維持獲利，第四季歸屬母公司稅後淨利0.64億元、每股盈餘（EPS）1.99元，登近5季高點。累計全年歸屬母公司稅後淨利0.99億元、每股盈餘3.07元，為近7年低點。

安心董事會亦通過股利分派案，決議配發每股現金股利2.3元，為近7年低點，但盈餘配發率約74.92％，則為近7年高點。以昨（1）日收盤價68.4元計算，現金殖利率約3.36％。公司將於3月16日除息交易，並於5月31日召開股東常會。

安心去年合併營收50.34億元、年減5.76％，為近4年低點，毛利率24.59％為近8年低點，營業虧損765萬元則為歷年首見。不過，在業外收益跳增1.21倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.99億元、每股盈餘3.07元，雖年減37.88％、降至近7年低點，仍維持獲利。

其中，安心去年第四季合併營收13.35億元，季增9.08％、年增0.86％，為近5季高點，惟營業虧損近615萬元、為歷年次低。不過，在業外收益倍數跳增挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.64億元，季增達3.61倍、年增74％，每股盈餘1.99元，雙創近5季高點。

由於去年本土疫情爆發，三級警戒禁止餐飲內用影響達約半年，安心去年營運明顯受到影響，所幸隨著疫苗展開施打及疫情趨穩，第四季業績已見明顯回升。同時，安心在疫情衝擊下仍持續積極展店，去年全台總店數突破300家門檻、合計淨增17家。

安心2022年1月自結合併營收4.49億元，僅月減0.01％、仍年增4.75％，改寫同期次高，目前全台門市拓增至305家。展望今年，安心先前指出，由於去年取得位置更好的新店點、更實惠的租金條件，預期今年營運可望有更好表現。

安心財務長暨發言人施啟寅指出，安心展店聚焦6大方向，包括積極布局中南部、進駐捷運站周邊、進駐熱門商圈核心地帶、深耕大學培養潛在客群、門市調整後迅速在周遭展店補足、以及拓展營收可較一般店提升3成的車道得來速店，包括台南、嘉義、彰化等地。

施啟寅表示，安心今年訂定新展20～30家目標，同時針對體質較弱、商圈趨勢改變、租金較不合理的門市汰換調整，預期今年門市淨增數不會低於去年的17家，並設定較高的營收成長目標。同時，將持續強化異業結盟案，致力提升目前比重仍低的電商營收貢獻。

因應疫情下居家烹飪機會增加，安心即日起至4月15日推出摩斯漢堡2022樂活市集，消費者除可在門市享用現點現做的餐點，還能選購產地直送的新鮮蔬菜、有機米等食材，簡單料理就能上桌，讓消費者在家也能吃得健康又安心。