台灣開始鬆綁防疫措施，零售消費市場需求增溫，市場擔心台灣線上購物成長將趨緩，富邦媒(8454)今天盤中股價再遭重擊，能否守住千元關卡有待觀察。

全球新冠肺炎疫情延燒逾兩年，雖然加速消費行為從傳統零售市場轉向線上購物，近兩年台灣線上購物滲透率也快速提升，不過，隨著疫苗施打率提升及台灣本土疫情趨緩，政府跟進全球解封腳步鬆綁防疫政策，近來百貨零售銷售明顯增溫，加上國際股市震盪劇烈，電商個股不再享有高本益比，即使富邦媒股價自高點至今已腰斬，今天盤中股價再度失守千元關卡，連帶110年財報不佳的網家(8044)也面臨股價大幅修正壓力，3月1日股價逆勢跌停，今天再度重挫，失守100元關卡。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，110年合併營收達884億元，較109年成長31.5%，營運續攀高峰，EBITDA約49.92億元，年增64.5%；稅前盈餘為40.8億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為32.8億元，每股盈餘為18.02元，年增68.8%，其中110年第4季合併營收為268.7億元，較109年同期成長30%；EBITDA年增44%，達13.85億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為9.2億元，單季每股盈餘為5.04元，年增50%。

富邦媒1月合併營收為84.17億元，年增24.73%，為歷年同月新高；儘管市場看法趨於保守，富邦媒認為，2021/2022年台灣線上滲透率預估為14%/15%，低於南韓的38%/41%、中國的27%/30%，且2021年第4季電商銷售成長率達19.2%，顯示台灣電商市場還有很大成長空間；公司也預估，2022年營收年增有望超過20%，由於供應商議價能力提升，Take rate有望維持14%以上，營利率有望維持4.6%高檔水準。

富邦媒也規劃2022年資本支出為38.6億元，包括第三座自動化物流中心建造、冷鏈貨車及電動車，預估2021年/2022年衛星倉總計30/50座。