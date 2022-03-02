周二美國總統拜登在發表其上任以來的首次國情咨文時，宣布美國將禁止俄羅斯飛機飛越美國領空，跟進歐盟和加拿大盟國採取的類似舉措。

拜登表示：「我們將加入我們的盟友，對所有俄羅斯航班關閉美國領空，這將進一步孤立俄羅斯，並將進一步壓縮他們的經濟」。

美國採取的措施將禁止由俄羅斯人所有或註冊的飛機飛越美國，成為俄國入侵烏克蘭引爆戰爭以來，美國與其盟國最新達成的協同手段。

目前尚不清楚這項禁飛令何時生效。

此前俄羅斯總統普丁宣布禁止歐洲航空公司飛越俄羅斯領空，以報復歐洲的禁飛令。

拜登在其國情咨文中表示，俄羅斯無端入侵烏克蘭，美國一定會讓普丁「感到痛苦」。他表示，我們正在掐住俄羅斯獲得技術的管道，這將削弱其經濟實力，並在未來幾年削弱其軍事力量。

拜登並直接對俄羅斯的「掠奪者」（kleptocratic）統治階層放話，揚言美國將「沒收你們的遊艇、豪華寓所和私人飛機，我們將衝著你們的不義之財而來」。

他並在演說中讚揚烏克蘭人民展現的勇氣與堅毅。儘管周二晚間烏克蘭主要城市遭受俄國猛烈的飛彈攻擊，但烏克蘭人仍頑強抵抗俄軍進犯。

拜登表示：「普丁可能用坦克包圍基輔，但他永遠不會贏得烏克蘭的人心，他永遠不會熄滅他們對自由的熱愛，他永遠不會削弱自由世界的決心」。