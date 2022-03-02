據悉，台電位於高雄市中山路與時代大道交叉口的1042.09坪土地，已經確定由上市櫃公司亞洲藏壽司（2754）承租，將開設連鎖據點，這也是亞灣近年在碳佐麻里、法商迪卡儂之後的第三家商業進駐，使得夢時代商圈人氣越來越旺，遺憾的是，台電這個國營事業和亞洲藏壽司，都未公告此一土地招商案。

亞洲藏壽司代理發言人林上智2日接受本報查證時表示，的確在去年就已向台電標得高雄的土地，規劃投資興建獨立店，但，未公告是因為未達公告標準，而台電也指出，未公告主要是基於考量得標企業的營業秘密。

根據本報掌握的資訊，亞洲藏壽司已經正式遞件向高雄市政府申請建照流程，建照申請的起造人，就是亞洲藏壽司公司，如果一切順利，可望在今年6月之前，取得建照。

高雄產業積極進駐的過程中，亞灣的商業投資也一波接一波，在碳佐麻里、法商迪卡儂之後，亞洲藏壽司將是近來第三家進駐亞灣的大型連鎖商業設施，使得夢時代商圈人氣越來越旺。

據了解，上市櫃的亞洲藏壽司，向台電承租的1042.09坪土地，剛好位於高雄捷運紅線凱旋站附近的中山路與時代大道交叉口，對面就是已經啟動搬遷的205兵工廠，可說是蛋黃中的蛋黃。

該區土地，屬於亞灣65期重劃區，地主之一的台電，重劃之前的土地面積約2123.54坪，重劃之後，台電分回1042.09坪。

65期重劃面積約9.67公頃，主要地主包括台塑、南亞、國泰化工、大洋塑膠和台電等，率先土地資產運用的是大洋塑膠，在2016年便率先引進碳佐麻里燒烤連鎖店。

同樣位於時代大道的中石化土地約4000坪，也出租給法商迪卡儂，經營旗鑑店，並在2021年7月開始試營運。