蔡英文總統今天接見美國前參謀首長聯席會主席穆倫率領的特使團，期待跟美國有緊密的合作，共同壓制各種型態可能衝擊安全的單邊行為。穆倫則強調，現在比以往任何時刻，都更需要捍衛民主。針對兩岸議題，希望能透過此次拜會，向台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達「美國堅定維持承諾」。

由美國總統拜登指派的美國前國安事務深資官員特使團今天赴總統府拜會蔡英文，蔡英文在致詞表示，在全球關注烏克蘭情勢的此刻，拜登總統指派歷任美國政府重要的國安事務資深官員來台，不僅印證台美關係堅若磐石，更重要的是，突顯台灣在國際和區域安全上的角色，以及國際民主社群必需更加的緊密團結

她說，上周俄羅斯入侵烏克蘭，造成許多平民無辜的傷亡流離失所，也嚴重的危害了世界和平秩序，對於侵略行為，台灣作為國際社會的一員，除了表達嚴厲譴責，也參與對俄羅斯實施經濟制裁的國際行動，對烏克蘭的人道救援也在前天正式啟動

蔡英文強調，我們所做的這一切，就是要堅定表達台灣和烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，只要有助於國際社會的和平安全，有助於區域的穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，願意跟所有國家一起投注努力。

她說，歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅。這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能夠缺席。烏克蘭捍衛自由、民主的信念，以及挺身奮戰、保護自己的國家的決心，讓身處民主前線的台灣人民感同身受。

蔡英文指出，當前中國對台海以及區域的軍事威脅持續的升高，不論是打壓台灣的國際空間，或者是透過認知作戰操作錯假信息來分化台灣內部侵蝕我們的民主，這些動作沒有一天停止，但台灣人民從來沒有因此放棄堅持。

她強調，我們有堅定的自我防衛的決心，也會守護我們的民主、自由的生活方式，區域安全從來都不是單一國家的課題。「烏克蘭危機告訴我們，民主國家間的相互合作和積極作為至為關鍵」。

面對台海和區域安全威脅，她說，我們期待跟美國區域各方能有更多緊密的合作，共同壓制各種型態可能衝擊安全的單邊行為，以維持區域的和平穩定，她感謝拜登總統堅持六項保證，履行對台灣的安全承諾，協助台灣強化自我防衛的能力，上任後批准了兩項軍售案，以及今天各位的到來就是最明顯的例證。

上個月拜登政府公布最新印太戰略指出，台灣是印太地區重要夥伴，她說，「堅守在民主前線的台灣，不只是重要夥伴，更是最值得信賴的夥伴」，擁有更多的國際支持與參與的台灣，會更具韌性，對世界的自由和美好會有更多的貢獻。她期待台美的夥伴關係能夠更加緊密，一起為印太區域為全世界的和平穩定以及繁榮發展做出更多的貢獻。

穆倫則回應，此行是要來對美台重要夥伴關係表達支持，在美國，這股支持力量不斷延續而且增長，我們訪問台灣的時間點，正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻，正如拜登總統所言，民主正面臨長期而且令人擔憂的挑戰，現今烏克蘭的情勢即為一例，「現在比以往任何時刻，都更需要捍衛民主」。

他強調，訪團反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持，「維護台海和平與穩定，不僅符合美國的利益，也符合全球利益」，這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題，希望能透過本次拜會，向台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達美國堅定維持承諾。