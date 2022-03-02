新冠肺炎肆虐全球2年多，許多國家已走向全面解封，將病毒視為感冒的一種，旅遊業者指出，當全球疫情普遍受到控制，台灣很難再自絕於國際，各國開放、台灣卻守著封島，長遠看來會讓產業走不出去，從民眾到政府，都該思考與病毒共存背後的意義。

雄獅旅遊總經理游國珍指出，許多國家走向與病毒共存新的生活方式，當全球疫情普遍受到控制，台灣很難再自絕於國際，很多國家開放的情況下，台灣再守著封島，大家會走不出去。

游國珍表示，民眾、專家學者、政府都在討論與病毒共存，但這後面代表意義是什麼？現在全球最安全的地方是台灣，旅客走出去一定會染疫，回台灣之後確診人數增加，又要繼續鎖國嗎？確診人數增加，民眾能不能接受？

游國珍舉例，目前許多國家認為新冠肺炎就類似於流感，民眾必須接受你周遭的人得到流感，不要那麼緊張。國內常看到每天很多人因車禍死亡，「你會因為這樣不出門嗎？不會。」

游說，今年下半年確實看起來會開放，雄獅現在已經有些訂單進來，是客製化的包裝，出現會是在解封之前，例如原本為了某種目的性，原本去年就要去而延到現在，如今全球疫情控制住、多國管制放寬，這些客群就開始預約了，今年暑假有些要去歐洲、東南亞的客製化包團都出來了，這些旅遊動機比一般人還高，會是旅遊的先驅。

交通部觀光局副局長林信任表示，隨著疫情趨緩，觀光局也與業者研議開放後的各種防疫指引，今天邀請國內主要協會，針對出入境團的接待進行討論，會盡快把各界意見反映給中央流行疫情指揮中心。