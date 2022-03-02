中共黨媒《人民日報》旗下《證券時報》2日報導，大陸智慧財產權保護力度不斷加強，社會公眾著作權意識逐漸提升，許多使用者已養成為視訊、音樂、圖片等內容產品付費習慣，成為內容營運平台重要收入來源。但是，在拼多多等電商平台，有大量商家通過網盤等方式，低價銷售影視、音樂作品資源，一些商家兜售的「破解版」軟體，僅需不到10元（人民幣，下同）便可隨意觀看騰訊視訊、愛奇藝、芒果TV等十多個平台的付費內容。還有多家店鋪兜售周杰倫歌曲，300首打包售賣最低僅0.48元，銷量數萬件，而在有著作權的音樂平台上，使用者需開通會員才能收聽。

《證券時報》報導，近幾年，龍頭音樂平台為了爭奪熱門歌手的作品著作權，投入巨大，尤其是周杰倫等歌手的作品著作權價格不菲。然而，在拼多多、淘寶等電商平台上，用戶最低僅需0.5元，便可自由收聽、下載周杰倫以及其他知名歌手的全部歌曲。

以拼多多為例，當用戶下單購買相應歌手的作品後，店主便會提供一個連結，打開該連結並使用網易雲音樂APP掃碼登錄，店主便會將所購歌曲打包上傳至買家的音樂APP中，5分鐘後，用戶即可在自己的APP中隨意播放、下載全部歌曲。在拼多多，周杰倫所有歌曲的打包價格，最低僅需0.48元，其中多家店鋪的銷量超過5萬件。而在擁有著作權的QQ音樂等平台上，收聽、下載周杰倫的歌曲需要開通會員；網易雲音樂則暫無周杰倫作品著作權，即便開通會員也無法收聽。

除了音樂作品，在拼多多，還有不少商家以極其低廉的價格，兜售各種影視資源，其中甚至包括一些正在影院上映的電影。「漫威電影105部1600G，超清未刪減」，「電影《你好，李煥英》，網盤檔、自動發貨、超清正版無浮水印」，在拼多多隨便一搜，便能找到大量銷售電影、電視劇、綜藝節目等資源的店鋪，其商品標價多在1~3元。

《證券時報》發現，在單部電影、單個歌手的作品之外，各大內容平台的會員，是拼多多平台上更熱門的「商品」。拼多多平台有大量打著「聽書神器」「追劇神器」名號的商品。如某商家以9.6元的價格兜售各平台會員帳號，用戶購買後，通過商家發送的連結下載專用APP，便可免費觀看和收聽騰訊、優酷、芒果TV、喜馬拉雅等十多個平台的付費內容。該商品銷量超過10萬件。