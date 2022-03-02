大陸《證券時報》2日報導，電商平台上的商家往往沒有獲得著作權人的授權，商家以營利為目的，通過私信發送網盤連結等方式對外販賣影視、音樂作品資源，使使用者可以在個人選定的時間和地點播放影視、音樂作品，廣東華商（南京）律師事務所律師齊天表示，「這種情況極有可能構成侵權。」已經侵犯了著作權人享有的對作品的資訊網路傳播權。電商平台音視訊資源低價兜售等著作權亂象，該出手了。

根據大陸《著作權法》規定，未經著作權人許可，複製、發行、表演、通過資訊網路向公眾傳播其作品；未經著作權人或與著作權有關的權利人許可，故意避開或者破壞技術措施的，均屬於侵權行為。

實際上，對於銷售這些商品可能存在的法律風險，多數商家早有準備。在拼多多，幾乎所有銷售上述資源的商家均附上了相關著作權聲明。

如有店鋪表示：其資源均通過網路等公開合法管道獲取，僅作為閱讀交流使用，並無任何商業目的，商品所收取的費用，用於店鋪蒐集、整理、加工整改資料。其著作權歸作者或出版社所有，店鋪不對所涉及的著作權問題負法律責任。

但從銷售情況來看，「無商業目的」的說法顯然站不住腳。雖然大多數資源的售價並不高，但由於銷量巨大，商家仍將從中獲得可觀的收益。如一些商家銷售的周杰倫作品，單分售價雖然低於5元（人民幣，下同），但銷量通常高達數萬分，店鋪收入高達數十萬元。齊天認為，即便商家寫了免責聲明，但商家的上述行為顯然不符合著作權法對於「合理使用」的規定，因此商家仍需承擔停止侵權和賠償損失的法律責任。