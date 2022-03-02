亞果遊艇集團從高雄亞灣、台南安平港，前進澎湖青灣，建構南台灣遊艇休憩產業生活圈，並結合海洋永續發展理念，響應成大團隊島嶼循環觀點，號召產官學等，舉辦一系列島嶼國際論壇，首場「澎湖：永續循環之島」將於3月24日登場，希望產官學共創永續的澎湖，將當地資源重新賦予價值，創造在地就業率。

亞果2日表示，亞果集團以人本精神、尊重環境為核心，提倡與世界共好的「永續旅行」概念，致力讓旅遊地的社會文化、地方經濟及自然環境產生平衡，用循環互惠方式讓當地觀光得以共同維繫，自落地澎湖後也積極探索永續理念切入點。

亞果指出，成大建築學系劉舜仁教授團隊（成大團隊），接受澎湖海洋生物研究中心謝恆毅主任邀請，針對在地堆置牡蠣殼、淤積珊瑚碎屑（沙砱）等材料，共同尋求更好解方，並透過文化部計畫支持，深耕在地，認為澎湖深具永續發展示範潛力，提出以「島嶼循環：在地材料、在地設計、在地建造」觀點，回應全球重要永續課題。

亞果響應成大團隊島嶼循環觀點，號召產學、政府等，舉辦一系列島嶼國際論壇，首場「澎湖：永續循環之島」將於3月24日作為序幕，邀請前麗緻集團總經理蘇國垚、成大建築系教授劉舜仁、以及台南藝術大學副教授陳泓易，擔任主持人，與產官學暢談「永續環境、循環建築、前進文化」三大議題。

亞果指出，澎湖青灣基地大面積銀合歡、周邊地區長年堆積牡蠣殼等當地材料，有機會循環重生，做為綠建材，希望產官學集結力量，以此推動永續生活文化，帶動澎湖建構永續產業生態，創造新型態就業機會，讓青年留鄉，讓度假建築與海洋共生共息。

亞果表示，未來更邀請國內外建築師共襄盛舉參與青灣建設競圖，藉由各大師優秀設計傳遞永續價值與理念。

亞果說，在亞果澎湖青灣基地，拋磚引玉與各界專家共同努力，建立起島嶼之間循環共生的發展原型，未來，將以此成功永續生態觀光及旅遊為起始，延伸至國際其他島嶼，並讓澎湖青灣以嶄新的面貌，躍上國際舞台，與來自世界各地的旅客，在青灣共築對澎湖島嶼的美麗記憶。