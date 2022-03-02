迄今為止，大陸水下考古發現的體量最大、保存最為完整、船載文物數量巨大的木質沉船——「長江口二號」古船，2日正式開始打撈。

新華社報導，考古調查顯示，這艘清代古船船長約38.5公尺、中部最寬約7.8公尺，已探明有31個艙室，其中載有景德鎮窯瓷器等精美文物。據悉，打撈「長江口二號」古船的水下考古行動有望在2022年年內完成。

上海自古以來就是海上絲綢之路的始發地和重要口岸之一，近代伊始更是迅速崛起，成為遠近聞名的國際都會和世界大港。而上海的長江口，正是處於長江「黃金水道」的入海口和中國南北海岸線的中心點。古往今來，在這繁忙的航線上和複雜的水域裡，埋藏有不計其數的水下遺珍和未解之謎。

據《文匯報》報導，2015年，上海市文物局組織上海市文物保護研究中心在長江口崇明橫沙水域開展重點水下考古調查時，通過聲呐掃測等技術發現了一艘保存較為完整的鐵質沉船，考古編號為「長江口一號」。經過水下考古潛水探摸，確認該沉船為民國時期的鐵質軍艦。隨後考古人員擴大掃測和探摸範圍，又在該沉船北部發現另一艘體量較大、保存完整的木質古沉船，考古編號為「長江口二號」。從此，拉開了解碼長江口二號古船的序幕。

長江口二號古船為木質帆船，確認年代為清代同治時期（西元1862-1875年），所在水域水深8-10公尺，船體埋藏于5.5公尺深淤泥中，橫向左傾約 27°。古船殘長約38.5米、殘寬約7.8米，已探明有31個艙室。沉船上部的尖艏、攬樁、主桅杆、左右舷、上甲板等結構完整。從目前的勘測情況看，古船船型疑似為明清時期在上海水上運輸廣為使用的平底沙船。

透過選取前後其中4個艙室進行了小範圍的清理，均發現艙內有碼放整齊的景德鎮窯瓷器等精美文物，已經出水完整或可修復的文物種類多、數量大。另外，在船體及周圍還出土了紫砂器、越南產水煙罐、木質水桶殘件、桅杆、大型硬木船材、鐵錨、棕纜繩、滑輪、金屬鑽頭、鑽杆以及黑色礦物等大量文物。