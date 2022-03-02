大陸《證券時報》3日報導，大陸透過網路平台兜售盜版資源的現象一直存在。近年來，隨著著作權保護趨嚴，在京東、淘寶等平台上，這種現象已經有所改善，但在拼多多，這類連結依然大量存在。

《證券時報》近日測試發現，在淘寶、京東中搜索「追劇神器」，回饋的商品是手機支架以及各種電子設備，而以同樣的關鍵字在拼多多搜索，出現的則是「視訊平台永久VIP」「永久免費破解版」等商品。

《證券時報》就上述現象詢問拼多多官方客服，客服表示，拼多多對於智慧財產權非常重視，尊重每一位原創內容創作者，2019年年初上線了智慧財產權保護平台。平台對商家的入駐、相關資質、售賣商品以及售後服務都有完善的審核監管機制。拼多多也明確規定，商家在入駐平台時不得銷售侵犯他人智慧財產權的商品或者提供侵犯他人智慧財產權的服務，禁止發布侵犯他人智慧財產權的商品和服務資訊。

不過，從實際情況來看，拼多多的審核機制並未有效阻擋這些侵權商品上架。

對於拼多多等平台上廣泛存在的上述商品連結，各平台並非視而不見。

今年2月，晉江文學城多次發布公告指出，拼多多多家入駐店鋪未經許可銷售其簽約作品，盜版紙質出版物，其向拼多多發函要求下架相關商品，並擬在互聯網法院提起訴訟。不久前，上海市浦東新區檢察院曾對一起侵犯音訊作品著作權案公開審理。該案中，涉案人通過購買、下載喜馬拉雅平台音訊內容，上傳至雲盤並通過電商及社交應用，按單部5~10元（人民幣，下同）或198元、380元、698元的會員價格，將盜版音訊傳播給他人。該案件涉及的盜版音訊作品共計4萬餘部，有聲讀物共計近12萬集。最終，被告被以侵犯著作權罪判處有期徒刑2年6個月，罰金10萬元。

《證券時報》報導，然而，如果缺乏電商平台的配合，大多數個體商戶在電商平台的侵權行為，就難以得到有效治理。大陸某音訊平台相關人士說，電商平台上存在的侵權行為會給企業帶來巨大損失，公司在發現這類現象時，會交由法務部門處理。但由於侵權商品比較多，難以全部處理。

廣東華商（南京）律師事務所律師齊天表示，「當前著作權侵權問題日益凸顯，其原因主要是侵權方眾多，且多為個人或個體工商戶。著作權人如需維權，需要首先通過平台客服或向法院起訴的方式向平台申請披露實際侵權人的實名註冊資訊，著作權人再通過起訴追究侵權責任。這樣一來，維權的時間成本就很高，短則三到六個月，長則一年兩年。」

拼多多智慧財產權保護平台資訊顯示，使用者投訴前，需要創建投訴帳號並上傳身分證明材料，再上傳智慧財產權材料，並提供侵權投訴資訊後，平台再跟進處理及回饋。「著作權人精力有限，無法在維權中投入足夠的精力查找侵權線索，這就導致眾多侵權方逍遙法外，侵權行為愈演愈烈。目前市場上有一些專業的智慧財產權維權機構或律師事務所，建議通過這些途徑，積極捍衛自身的合法權益。」齊天說。