俄烏戰爭延燒至今第7天，戰火事猛烈的軍衝突造成不少傷亡，雖然全球各國群起制裁，不過大陸依舊保持中立立場，藝人們更無發表相關言論，疑似遭到噤聲，不過大陸女主持人「金星」卻公開怒嗆普丁是瘋子力挺烏克蘭，引起熱議。

大陸女主持人金星對國際關注的烏俄戰爭表示看法，只見內容怒批：「2022年最驚悚的事情是：一個脖子上被栓著鐵鍊的中國女人說：這個世界不要俺了！一個瘋狂的俄國男人說：不讓俺繼續當總統，俺就不要這個世界了」，直接公開怒嗆普丁是瘋子，敢說敢言的大砲性格，著實讓許多人敬佩不已。

金星指央視力挺烏克蘭，此文一出引發爭議。（金星微博）

此外，她在貼文中附上央視女主播播報新聞的截圖，只見對方穿著黃色襯衫，外面套上藍色外套，與「烏克蘭國旗色」相同雷同，讓她直接大膽指出：「從央視小姐姐穿的衣服顏色來看，是支持烏克蘭的！停止戰爭，祈禱和平」，此文一出立刻引發爭議，不久後就遭到刪除，如今更被註記「因違反相關法律法規，該用户目前處於禁言狀態。

金星親上火線解釋貼文被系统屏蔽，帳號也被禁止發言。（金星微博）

對於被質疑試圖滅火才刪文，金星也親上火線還原事件始末，她強調並沒有删微博發文，是被系统给屏蔽了，接著怒嗆酸民：「不帶腦子想罵我的人，請先在微博上實名認證後再來吧」，接著不忘再三呼籲：「尊重所有生命，堅持反對戰爭」。

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