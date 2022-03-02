今年3/4是農曆二月初二，當天為龍頭節，又稱「龍抬頭節」，適合去廟宇祈福，命理師小孟老師在FB粉絲團公布這天的8項禁忌、6項習俗，這天千萬別喝粥、吃龍蝦，也別說「關門」否則可能招來霉運。若想提升財運，把握3/4早上7至11時「引龍水」就能招來財氣。

「龍抬頭節」8項禁忌：

▍1.不宜敲水龍頭

因為水龍頭也是「龍頭」，如果敲打龍頭財運會下滑。

▍2.不宜喝粥

傳統上認為米粒是龍子，煮粥時需用大量的水來煮米粒，就好像龍子被煮，對龍不敬。

▍3.忌洗衣

洗衣恐會在無意間傷害龍皮，影響磁場，龍抬頭日不宜洗衣。

▍4.不宜動刀與針線

為了避免誤傷龍頭和龍眼，當天不動刀，也不宜用針線。

▍5.不宜磨食材

為了避免磨食材會誤傷龍頭，因此要避開需要磨碎食材的料理。

▍6.忌說「關門」

這天是吉日，要迎接龍王，避免說「關門」，否則會將龍氣阻擋在外，運勢下滑。

▍7.女子結婚後，忌在娘家過龍抬頭節

龍抬頭為男性剛性節日，女生婚後在農曆二月初二這天不宜回娘家，否則會影響娘家運勢。

▍8.忌吃龍蝦

龍蝦外型類似龍王，這天為避免不敬，禁吃龍蝦。

「龍抬頭節」6項習俗：

▍1.剃龍頭

這天充滿龍王喜氣，可趁這時幫小孩剃頭，有「剃喜頭」的說法，在吉時剃頭還有祝福小孩「出人頭地」的寓意。大人當天剃頭可以帶來好運。

▍2.吃豬頭肉

這天吃豬頭肉有「挑龍頭」的寓意，運勢一飛沖天。

▍3.吃麵條

麵條形似龍鬚，這天吃麵條象徵扶龍鬚，能長命百歲。

▍4.吃水餃

水餃包起來後很像耳朵，因此龍抬頭日吃水餃，也被人稱作是吃龍耳，能耳聽八方，招來八方貴人。

▍5.吃米飯

米飯象徵龍子，這天吃白飯可以生龍子，小孩吃米飯能出狀元。

▍6.吃春餅

春餅看起來像龍的鱗片，因此吃春餅能有強大磁場護體，保佑身體健康。

開運旺財秘訣「引龍水」：

可以在3月4日早上7：00至中午11：00，開自家或公司水龍頭，用一個杯子裝水，水裡可以放88元硬幣，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，完成後放置於大門打開45度角處，靜置22日，就能提升財運。