遠傳(4904)併購亞太電(3682)，電信業將重回三雄時代，亞系外資出具最新研究報告認為，在不考慮併下亞太電前提下，遠傳持續看好今年營運成長，顯示出遠傳競爭力的大幅提高，將遠傳目標價由67元調升到81元、評等由持有調升到買進。

亞系外資表示，遠傳、亞太電確定將合併，雙方業務在頻譜和網絡方面緊密結合，遠傳擬將雙方連續2600MHz-TDD頻段整合為40MHz的5G頻譜，和遠傳原有3.5G的80MHz組成業界最大5G頻寬120Mhz，雙方也將擁有業界最大低頻700MHz連續頻寬(25MHz)，700Mhz頻段為最具穿透力的低頻，能大幅提升5G覆蓋率和深層室內訊號覆蓋，另外，就是業界最大毫米波28GHz連續頻寬(800MHz)，其超高網速特性為5G企業專網絕佳的使用頻段，並兼具低軌衛星頻譜合作商機。

亞系外資表示，在無納入併購亞太電的情況下，遠傳預計2022年營收、EBITDA將分別成長4.1%、8.1%，淨收入更將增長17%，其中不包括2021年第三季度出售NCIC(新世紀資通)的資產，上述數據反映了遠傳競爭力的大幅提高，即較低的客戶流失和更優勢的資費定價、以及5G的滲透，遠傳2021年底5G用戶占比20%，預計到2022年底將達到30%，將遠傳目標價由67元調升到81元、評等由持有調升到買進。