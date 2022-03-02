烏俄緊張情勢推升國際油價創下7年新高，倫敦布蘭特期油每桶104.97美元，創下2014年8月收盤新高。油價走高也推升PTA報價和棉花期貨上揚。對於聚酯上游原料報價續漲，紡織中上游業者也有信心能有效轉嫁成本，樂觀看待首季營收表現。業者表示，油價上揚的趨勢持續，元月以來已經調整部分產品報價，後續一定也會和客戶溝通反應成本。

近期的聚酯產品報價，在紡用酯粒部分，報價已經由年初的每公斤28-29元新台幣附近，上揚到36元，比去(2021)年高點11月的29元再上揚24%；瓶用聚酯粒報價每公斤也來到36~37元新台幣附近，台廠反應價格上揚，今年以來已經調高價格約2成左右。聚酯絲（DTY)部分，主流規格75丹尼聚酯加工絲，近期報價也漲到每公近66元，與去年11月的高點62元相較，上揚6.5%。

台灣紡織業者包括新纖(1409)、力麗(1444)、遠東新(1402)、集盛(1455)、宜進(1457)、聯發(1459)、南紡(1440)等首季都可望受惠於聚酯產品報價上揚。

遠東新元月營收為205億元，創歷史同期次高，年增6.8%；新纖元月營收41.21億元，年增31%，創歷史同期新高，也登上近10個月高點；集盛元月營收9.14億元，年增1成；宜進元月營收3.85億元，年增2成；南紡元月營收17.8億元，年增3.7%。