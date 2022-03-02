雄獅旅遊、晶華酒店與台鐵合作的鳴日廚房，將在3月底正式上路。（陳祐誠攝）

雄獅旅遊與交通部台鐵局歷經1年籌劃的「鳴日廚房」今正式曝光，雄獅與晶華酒店集團合作，將5星級飯店料理搬上台鐵觀光列車鳴日號，旅客可邊欣賞窗外美景，邊享用在地料理烹製的佳餚，期待成為疫後打響台灣觀光品牌的行銷利器。雄獅旅遊表示，鳴日廚房將於3月底正式上線，首波行程已經賣光，7至9月的趟次則在3月15日上午10時開賣。

台鐵局表示，台灣鐵道觀光具有環島鐵道路網優勢，繼鳴日號、藍皮解憂號觀光列車之後，鳴日廚房將於3月30日正式上路，規劃2節用餐車廂，分別有26、28個座位，以及備餐車廂、商務車廂、客廳車廂、吧檯車廂等，讓遊客於火車上能有美食饗宴的全新體驗；未來還將有結合「鐵馬＋鐵路」的兩鐵列車，以及海風號、山嵐號等，為觀光列車增添生力軍。

雄獅旅遊總經理游國珍指出，鳴日廚房顧名思義，就是將整個廚房概念搬進車廂，並打造出舒適、愉悅的用餐環境，但要在火車上同時供應54人份的餐食，要維持食物的美味，及考量列車供電系統及用水等限制，對於整個團隊來說都是一項挑戰，因此無論是硬體設施、服務流程、餐點設計，從酒杯的酒如何不灑出來、料理怎樣避免塌陷，都要經過多次的測試及調整，才能讓旅客體驗到最佳饗宴。

晶華酒店集團說，「鳴日廚房，菁華饗宴」匯集一流餐飲人才，是史上跨部門通力合作最多的一次，料理精選在地食材，餐盤挑選、擺盤設計都是暗藏巧思。

鳴日廚房營運初期主打1至2日花東行程，1日遊規劃花蓮往返行程。鳴日號未來將採觀光列車與鳴日廚房餐車2種不同編組規劃遊程，並於3月15日上午10時同步開賣7至9月份出發、共計22趟次。

鳴日廚房1日遊行程每人1萬5800元，2日遊行程每人3萬7900元起，再加碼贈送每位旅客鳴日廚房限定，有「酒杯之王」稱號的奧地利品牌RIEDEL香檳杯，另刷指定銀行信用卡贈限量好禮。