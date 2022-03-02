俄烏戰爭開打至今已持續6天，俄羅斯即使提出談判邀約，仍不斷對烏克蘭發動軍事攻擊，讓國際間相當擔憂，紛紛祭出制裁手段，試圖讓俄羅斯總統普丁停戰。除此之外，民間也紛紛發出優越條件，試圖軟化俄羅斯士兵投降，其中一名成人網站上的火辣女網紅莉莉（Lilly Summers）便提出「放下武器就獻身」的條件，吸引網友熱烈討論。

在成人平台「OnlyFans」上，擁有眾多粉絲追隨的成人女網紅莉莉，以白皙肌膚與豐滿上圍而獲得關注，自烏俄戰爭爆發後，她看到許多無辜百姓遭受攻擊相當不忍，決定為烏克蘭人盡一份心力，特別在網路上發文表示，只要有俄羅斯士兵願意無視普丁的命令、放下武器並停止攻擊烏克蘭，她便獻出自己的身體，與該士兵發生性關係。

另外，莉莉還向粉絲們列出「戰爭福利」的相關條件，表示如果有人能打死一個俄羅斯士兵，便能兌換她的裸照，摧毀一輛坦克車則能換得全裸視訊，把直升機打落就能與她共度春宵，她還不忘在文中強調「烏克蘭萬歲」引發關注。

不過，有網友看到後認為，對於已被洗腦成功的俄羅斯軍人來說，這樣的條件並沒有很強的吸引力，只能對搞不清楚狀況就被送上戰場的年輕士兵發揮效用，不過仍有許多人大讚她「性愛換和平」的想法與奉獻，在網路上成功掀起話題。