民進黨立委許智傑今天表示，去年十月起陸續啟用的七大加碼券，迄今已過四個月使用率卻均未過半，更有部分加碼券高達九成的票券未使用。原先預期農曆年間使用率會快速提升，最後卻僅提升約10％左右，進步幅度緩慢，希望各部會要有更積極的宣傳措施。

許智傑整理出各部會加碼券使用情形，表現欠佳的前三名分別是地方創生券(待使用率96％)、i原券(待使用率87％)以及動滋券(待使用率75％)。

許智傑強調，他從加碼券政策招募適用店家時就開始緊盯各部會進度，並要求部會擴大加碼券可使用店家數，就是為了避免讓民眾抽到加碼券後卻覺得很難用，如今這些加碼券的待使用率卻高達八、九成，背後所反映的就是民眾認為難用、不知道要去哪裡用，由於距離使用期限只剩下2個月左右的時間(動滋券4個月)，各部會應思考如何提高民眾領券率，並且鼓勵民眾使用加碼券消費，避免政策成效不彰。

民進黨立委邱志偉質疑，當初國發會編列兩億經費，預計帶動四億的雙倍經濟效益，在第一波使用率不如預期之下，甚至還推出第二波春節加碼方案，可望在春節帶動用券風氣，「結果總額1.4億的加碼活動，僅有3％成效，使用率從1％小幅上升到4％」。

許智傑總結加碼券使用率過低3大原因，包括使用方式複雜須下載app、使用通路過少導致不好用、民眾領取後因為沒有提醒而忘記使用，此次盤點各部會加碼券使用情形，除了提醒民眾要記得領券、趕快使用，也希望相關部會再加把勁，無論是再推出回饋加碼活動或是加強宣導力道，只要能鼓勵民眾領券、用券就應該大力推行，才能讓加碼券的政策美意能充分發揮，以刺激消費、進一步提升紓困振興的效益。