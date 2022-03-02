高雄市政府水利局與養工處2日出動雷達掃描機掃描民生一路的地面下坑洞情形，副市長林欽榮說，過去高雄被笑稱為天坑之城，這令他不能接受，務必要告別這名稱。高雄也是台灣首先運用透地雷達技術掃描地下坑洞。

在去年8月南台灣降下大雨，才6天就已累計5坑洞，國民黨高雄市議員譏諷「天坑之城」。林欽榮2日表示，未來「天坑之城」將不會再出現在高雄，市府會努力做好。市府透過與高苑科技大學合作，不僅把道路品質做好，也希望盼未來技術可以輸出至東南亞，並將高雄變成智慧城市。

林欽榮、高雄市議員黃文益、當地里長等人上午出席記者會，並視察新興區民生一路的道路刨鋪及透地雷達檢測作業情形。

水利局說，透地雷達檢測作業預計推動250公里測線長度，檢測範圍將涵蓋老舊、災害潛勢高的下水道設施路段，藉由與現有下水道設施縱走與TV檢視作業技術結合，掌握下水道設施的狀況，防範未然。

2日展示的包含手推的雷達掃描機與透地雷達汽車。工務局表示，施工前由水利局先針對下水道系統周邊全面作透地雷達檢測並先予修復潛在孔洞，完成後再由工務局作鋪面改善工程，透過跨局處的整合，全面提升道路品質。