北京冬殘奧會火炬傳遞於3月2日至4日，將在北京、延慶、張家口三個賽區進行，分為火種採集、火種匯集和火炬傳遞三個部分。此次火炬傳遞共有565名火炬手，其中殘疾人火炬手占比21％，符合國際殘奧會「殘疾人火炬手占比不低於15％」的要求。

根據北京冬殘奧會火炬傳遞活動安排，3 月 2 日，在北京、延慶、張家口三個賽區的 8 個火種採集地舉行火種採集儀式，分別在北京市盲人學校採集光明之火、在望京街道溫馨家園採集互助之火、在中國盲文圖書館採集希望之火、在大運河漕運碼頭採集源流之火、在八達嶺古長城採集和平之火、在張家口創壩園區採集「氫」潔之火、在黃帝城採集文明之火、 在天壇公園採集夏奧之火。

而2日下午將在北京天壇公園舉行火種匯集儀式，在北京、延慶、張家口三個賽區採集的8處火種，連同1日凌晨在英國曼德維爾採集的火種，共9處火種將匯聚生成北京2022年冬殘奧會官方火種，並以「九天之火」為主題的天壇公園進行火炬傳遞。

根據國際殘奧會的要求和殘奧火種的基本理念，任何個人、組織或城市都可以為殘奧之火的產生做貢獻。殘奧火種採集自城市之間、社區之間。所有城市／社區採集到的火種交匯在一起，就成為了殘奧會的官方火種。因此，北京冬奧組委設計了9路火種匯集成北京冬殘奧會官方火種的方案。