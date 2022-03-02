阮姓越南籍移工因債務糾紛替友人出頭，去年5月19日被越籍組成的暴力討債集團從彰化縣線西押到曾文水庫的民宅囚禁，過程以鋁棒、鐵鍊及BB槍射擊凌虐，施暴影片透過通訊軟體傳送被害人在越南家屬，勒索2億3千萬越南盾，錢到手放人，移民署彰化縣專勤隊等日前破獲擄人勒贖集團，其中兩名還是新南向來台留學生。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗指出，阮姓被害人25歲，朋友欠債他出頭要擺平，從去年5月19日被擄走後，遭受暴力凌虐，背部被當槍靶用BB槍射擊，還遭鋁棒、鐵鍊打得全身傷痕累累、瘀青，暴力集團將影片透過通訊軟體LINE傳送阮男在越南的家屬，勒索2億3千萬越南盾贖金，指定匯到越南帳戶，直到收到贖款後，去年6月1日才將被害人釋放。

阮被釋放後，阮的友人到和美警分局報案，彰化地方檢察署劉智偉指揮移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊、科技偵查隊與彰化縣警察局和美分局偵查隊組成專案小組，長期實施通訊監察及跟監蒐證埋伏，聯手破獲越南籍武姓男子組成之越南籍暴力討債集團，於苗栗縣、雲林縣、嘉義縣及臺南市等地將武姓失聯移工及相關涉案嫌疑人等4人拘提到案。

這起暴力討債集團都相當年輕，武姓主嫌才25歲是失聯移工，另名阮姓合法移工也25歲，還有兩名也都是阮姓，是來合法來就學的留學生才22歲。警方並在武姓失聯移工臺南住處查獲安非他命3.2公克、電子磅秤及涉案用BB槍1支，今年1月4日彰化地方檢察署以擄人勒贖罪嫌起訴。