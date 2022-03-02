受俄烏局勢動盪影響，國際原油已逼近每桶100美元，連帶影響台灣汽、柴油價格連續2週調漲，目前來到每公升95無鉛32.2元及超級柴油28.5元，銀行業者建議，大局勢下油價波動雖不可免，但開車族不妨多利用信用卡提供的加油優惠來為荷包止血。以兆豐金(2886)旗下兆豐銀行發行的海悅聯名卡為例，無門檻且免登錄即可享有中油直營加油5.5%現金回饋的優勢，上市不到一年，使用加油優惠的用戶便飆漲265%，簽帳金額更翻漲3.7倍，相當驚人。

觀察市面上提供中油刷卡回饋的信用卡，除了兆豐海悅卡的無腦刷5.5%回饋外，玉山商務御璽卡也提供申請e化帳單可享5%回饋；台新Flygo卡也是5%，惟須以Richart帳戶扣繳帳單且以該卡消費滿5000元則可享有。至於與中油發行聯名卡的中信中油聯名卡則是提供中油pay綁卡儲值2%回饋、週一儲值滿3千元加碼2%、以儲值金支付享紅利3倍以及每30元累積最高3點紅利的優惠。

倘若不想額外再申辦指定的信用卡，民眾也可選擇不限卡別的加油站優惠，如全國加油站便與包括兆豐、富邦、台新、合庫、花旗等銀行合作，提供全卡友天天可享降價優惠，降價幅度從每公升降0.8至1元不等，週三加滿25公升，還可享原折扣再降25元。

在油價連環上漲的情勢下，民眾若能多加善用銀行推出的信用卡優惠，不僅能夠天天享有回饋，倘若以開車一次加油1千元，刷兆豐海悅卡有5.5%回饋計算，等於可以賺到55元，約相當於一份早餐費用。