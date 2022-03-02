網家(8044)公布去年財報，獲利表現低於市場預期，股價連兩天下挫，今天盤中百元關卡失守。本土法人報告認為，市場競爭激烈，B2C業務遭逢多重逆風，加上競爭對手蝦皮購物「實體店到店」服務變相補貼運費搶市，恐再次影響交易市集，對網家今年營運持平看待，股價維持中立看法。

網家去年第四季營收符合預期，年增約1成，不過，B2C營收成長因促銷競爭僅8.7％。獲利由盈轉虧因為行銷費用支出及合併21世紀使所得稅費用大增1.5億元，使得2021年EPS降為0.84元。

為了擴大倉儲的空間，網家租用中華郵政在桃園興建的智慧物流營運中心，未來會進駐相關器材和設備，預計第二季底完工，完成後可增加4.5萬坪的倉儲空間，整體倉儲坪數達12.2 萬坪，今年資本支出估計20億元。

法人認為，原本預期網家B2C營收受惠消費者習慣改變年增10％以上，但在產業競爭激烈下，成長率可能不到10％，且2022年B2C營業費用受到行銷費用持續增加，且下半年加入的新倉儲將增加租金及折舊費用，估計今年網家B2C營業利益率低於2021的1.3％。

此外，競爭對手蝦皮購物推出「實體店到店」服務，快速在雙北、桃園展店目前已經開設超過250間，且陸續與連鎖超市美聯社和亞太電信實體門市合作，美聯社今年預估加上蝦皮店到店服務的數位門市增加300店，蝦皮購物再次強攻，將掌握更多與超商談判的籌碼及物流成本，運費補貼策略也應用在此次蝦皮店到店，對訂單、消費者習慣都可能產生影響，蝦皮大動作展店，將使其他電商市占率遭受強力挑戰。