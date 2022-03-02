3月春暖花開，身邊不少大人朋友都呼朋引伴出遊，高雄市觀光局結合六龜觀光休閒協會與東九區眾多業者，攜手推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」，即日起至4月30日止，不但有泡湯送遊程、野人音樂祭、特色市集等好康活動，只要前往六龜寶來、不老溫泉區指定合作商家泡湯，就贈送市價800元的體驗遊程，送完為止。

春暖花開，到六龜寶來泡湯剛剛好。(高雄市觀光局提供)

高雄市政府觀光局表示，「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動精采，搭配舉辦「寶來野人音樂祭」，將於4月2日及4月3日晚上6點至9點，在寶來溫泉區與不老溫泉區各舉辦一場野人音樂饗宴，邀請在地的原民音樂表演團體及知名歌手，載歌載舞唱跳出屬於六龜特色的活力，HIGH爆東高山城。

此外，更推出超值優惠方案，只要前往六龜寶來、不老溫泉區指定合作商家泡湯，就贈送市價800元的體驗遊程，包含植次染蛋DIY、手繪茶包DIY、手洗野生愛玉DIY、六龜山茶導覽解說、日作植物染方巾、植物槌染、植染粉粿等7大路線行程，適合全家大小享受自然，一起手作體驗及穿梭在陣雨樹美景，給你滿滿偽出國感，全程小旅行皆為免費，限額2000名，先搶先贏。

「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動期間即日起至4月30日止，在六龜觀光休閒協會公告合作的溫泉旅館或民宿，預定消費夜湯即能享受到多重好康，如消費夜湯享業者優惠折扣；贈送六龜精彩DIY遊程7選1，再加增在地特色小禮物一份；還有許多觀光業者的破盤優惠，希望遊客藉由7大幸福好玩遊程。

到六龜溫泉區放鬆身體，享受芬多精。(高雄市觀光局提供)

相關遊程資訊可上高雄旅遊網https://khh.travel 、六龜觀光休閒協會的官方部落格https://reurl.cc/g0l794

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