江蘇豐縣拐賣婦女生8孩遭狗鍊栓脖拔光牙囚禁事件曝光後，大陸痛定思痛，公安部刑偵局2日消息，公安部決定，自3月1日起至12月31日開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動。動員部署電視電話會議2日召開，要求將打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，作為今年重點任務來抓，快偵快破拐賣現案，全力偵破拐賣積案，堅決剷除拐賣犯罪滋生土壤。

公安部要求，要集中摸排一批線索，特別是對來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童要全面摸排，確保底數清、情況明。要深化「百萬警進千萬家」活動，會同社區、街道和村組深入群眾家庭，走訪福利院、救助管理機構等，全面梳理排查侵害婦女兒童權益線索，重點排查疑似被拐人員，充分發揮民政、衛健、婦聯等部門職能優勢，在福利救助、衛生健康服務、走訪慰問等工作中及時發現拐賣犯罪線索。

要建立健全舉報機制，廣泛發動群眾揭發檢舉涉拐線索。對疑似被拐人員和尋親人員，要第一時間採集DNA等資訊，加強資訊研判，為專項行動提供有力支撐。

公安部要求，要以打開路、全警動員，集中偵破一批案件。力爭現案全破、盜搶兒童案件必破。要多破積案，在常態化偵破拐賣兒童積案的同時，重點攻堅拐賣婦女積案，全力組織開展攻堅突破。加強被拐婦女兒童的康復安置、關愛幫扶、隱私保護。

大陸民政部、國家衛健委、全國婦聯有關部門負責人就拐賣受害人救助、安置、關愛等工作提出了工作要求。

拐賣犯罪的高峰期集中在上世紀八九十年代，受多重因素影響，當前滋生拐賣犯罪的土壤尚未完全剷除，還有一批積案沒有偵破，拐賣犯罪形勢仍然不容樂觀，預防、發現、打擊、解救、安置等工作機制尚不完善，打擊治理工作還任重道遠。公安部已牽頭成立打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動領導小組。