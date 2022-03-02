日媒報導，日本航空自衛隊與美國空軍2月24日在那霸東南方太平洋海域進行聯合訓練；另中國海軍護衛艦在2月27日通過沖繩本島與宮古島間海域南下，後有巡邏機沿相同路線飛行。

日本共同社報導，航空自衛隊昨天表示，空自與美國空軍2月24日在那霸東南方太平洋海域進行聯合訓練，空自派出那霸基地的2架F-15戰機，美軍則出動B-52轟炸機和F-35A匿蹤戰機各2架，以及一架KC-135空中加油機。

此外，空自與美國空軍從2月15日至17日也曾在同一地點進行戰機訓練。

報導指出，考量台灣局勢，此舉意在展現美日牽制中國的態度。

另一方面，日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，確認一艘中國海軍護衛艦在2月27日中午左右通過沖繩本島與宮古島間海域向南航行，之後進入太平洋，日本海上自衛隊的巡邏機監視其動向。

2月28日又有一架中國運-9（Y-9）反潛巡邏機沿相同路線往返飛行，盤旋在東海和太平洋上空，日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。

2月中旬時也曾相繼有中國的導彈驅逐艦和偵察機通過沖繩本島和宮古島之間。

防衛省認為，中國在東海至太平洋的大範圍內持續積極行動，對此保持警戒。