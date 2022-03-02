在職場上主管喜歡的員工特質，不外乎能力好、執行力強、腳踏實地、細心等，星座運勢網站「星座漫畫」點名，處女座、金牛座、雙子座、白羊座的員工，就有上述這些特質，能夠被主管看見，因此被提拔的。

▍處女座

大家都知道，在工作中處女座最擅長去挑剔毛病，他們一直以來都對自己要求很嚴格，對身邊的人也是如此。凡事都力求做到十全十美，能堅持去做自己，這就是最好的表率，難怪主管最賞識他們，在職場中凡事都親力親為，同時智商也很高，處女座被主管提拔是遲早的事情。

▍金牛座

真正用心在做事情的人主管能夠看得見，就像是金牛座他們從來不喜歡去搞關係，拉幫結派，他們總是腳踏實地的做好自己的事情，遇到問題積極去解決，態度誠懇，為人真誠。在職場中能拚盡全力，吃苦受罪也毫無怨言，付出就會有回報，他們的業績會得到主管的認可，提拔他們不在話下。

▍雙子座

雙子座執行力很強，往往主管交代的事情，他們都能完成得很好，跟同事之間關係處理得也很好，從來不會在背後說別人閒話、搬弄是非。雙子座為人正直，做事坦蕩，表現很出色，最容易受到主管的賞識，被提拔是理所當然的。而且他們的抗壓能力很強，天生就是打不倒的小強。

▍牡羊座

態度決定人生高度，看看牡羊座就知道了，他們做任何事情都會充滿激情，從來不會垂頭喪氣，這就是他們的厲害之處。此外，牡羊座的隨機應變能力很強，總是能處理好各種突發的事件，能把問題處理好，是主管最得力的員工。他們能得到主管的提拔是應該的，畢竟他們付出了很多。