大陸駐烏大使館微信公眾號2日發布最新發佈撤離基輔相關事宜通知，當中指出請所有在基輔及周邊自願撤離的華僑和臨時來烏人員，2日中午12點在基輔市地鐵藍線終點站Teremky集合，然後統一乘坐大巴前往摩爾多瓦。自駕人員可隨車隊前行。請大家務必準時抵達集合點，乘坐大巴時照顧老人、婦女、兒童。大陸公民的外籍配偶、父母或子女可一同乘車，請攜帶好本國護照。

另外，領僑處2日早上9點起，也將發放之前申請人申辦的旅行證（已持有效出國證件人員不予受理）。現已在摩爾多瓦的申請人可自行委託擬乘坐此次大巴人員代領和轉交，領取時出示表達委託意願的短信或微信。

此外，大陸駐烏大使館也發布通知說明，連日來，大陸公民陸續從烏克蘭撤離，途中除了可能遭遇平時安全風險外，還有可能因言語或舉止不當引起當地人，特別是軍人的誤解。提醒大陸公民注意儘量遠離軍人和軍事目標，避免引起對方誤解或刺激對方，產生不必要的安全風險。