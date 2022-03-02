Omicron病毒在韓國感染範圍愈來愈廣，當地2日爆出新染疫者首度超過20萬人，這也代表韓國疫情又將邁入一個新的里程碑。

根據韓國政府最新數據，單日確診數其實已接近22萬人。在兩星期前，韓國每日新染疫者第一次破10萬時，當時也曾引起一片譁然。不過，跟現在疫情相比，簡直是小巫見大巫。

所幸，韓國疫歿人數從3位數降至兩位數，新冠病毒死亡率則為0.24%。不過，單日新冠重症患者人數卻從727位增至762。韓國政府表示，此波新冠疫情高峰期尚未來到，預估再過兩星期左右，當地單日新確診者將上看25萬人。

韓國疫情升溫，但當地政府卻反其道鬆綁社交禁令。也就是說，沒打疫苗的，或檢測後未採陰者也可到處趴趴走。

1日開始，有11個公共場所不需要疫苗通行證就可出入，包括全韓國的餐廳、咖啡廳、百貨公司、電影院以及博物館等。韓國政府所持的理由是，只要大家都確實戴好口罩，是可以放寬部分低風險區抗疫規定。

迄今，韓國民眾有61.4%打了加強劑，完整接種的則占86.5%。