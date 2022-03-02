由大陸援建香港建設、可提供3900個應急隔離床位的「青衣方艙醫院」昨（1日）正式交付港府管理使用，並於昨晚接收首批新冠確診患者。香港政務司司長李家超表示，感謝大陸中央大力援助，相信香港有足夠的醫療設施，便有方法打贏Omicron的快速傳播。

據香港《文匯報》今（2日）報導，李家超指出，青衣方艙醫院是標誌性項目，是人民守望相助的感情象徵，是國家一呼百應的力量代表，同時也有相當的重要性，能讓港政府更精準地針對新冠疫情的發展作出管控。他並與在場的醫管局醫護人員、保安局抗疫特遣隊及民安隊隊員交談，為他們打氣，感謝他們為即將投入運作的設施提供服務。

據了解，青衣方艙主要供無病症或症狀輕微的新冠感染人士入住，設施符合實際隔離需要，並提供一些共享設施，如浴室和洗手間，情況和設於香港亞洲國際博覽館的社區治療設施和公立醫院類似，符合港府公共衛生管控要求。