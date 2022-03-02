雄獅旅遊今日發表臺鐵美學觀光列車「鳴日廚房」，為頂級國旅市場再創新局面，同時在國境開放之際，成為臺灣國際觀光的行銷利器。至於出境旅遊何時能恢復？雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，目前已經接到許多客製化的高價團訂單，相信「下半年就有機會」，而且看得相當樂觀。

由雄獅旅遊與晶華國際酒店集團聯手打造的「鳴日廚房」今日正式發表，以國際觀光列車為標準，打造「移動的五星餐廳」，讓旅客一邊欣賞臺灣美麗的鐵道風光，一邊品嚐由臺灣在地食材烹製的佳餚，帶來前所未見的美食旅遊饗宴，

游國珍指出，鳴日廚房顧名思義，就是將整個廚房概念搬進車廂，並打造出舒適、愉悅的用餐環境，但要在火車上同時供應54人份的餐食，要維持食物的美味，及考量列車供電系統及用水等限制，對於整個團隊來說都是一項挑戰，因此無論是硬體設施、服務流程、餐點設計，都經過多次的測試及調整，才能讓旅客體驗到最佳的美食旅遊饗宴。

為迎接未來入境旅遊市場開放，游國珍指出，目前已著手進行鳴日號、鳴日廚房的國際行銷工作，除找來外國網紅宣傳之外，也製作英文、日文等多國語言版本的文宣品，期盼將觀光列車打造成臺灣國際觀光的行銷利器，讓更多人透過鐵道觀光發現臺灣之美。

至於國人何時能夠出國？游國珍表示，隨著國外先後解封，許多一延再延的客製團對下半年出國都有期待，目前已接到許多客製團訂單，人均團費都在20萬元以上，至於民眾出國，還是要看指揮中心解封進度，推估初期可能跟疫情較穩定的國家試行對等開放，類似旅遊泡泡的概念，也可能會有開放人數的限制。

晶華國際酒店集團表示，「鳴日廚房 菁華饗宴」匯集一流餐飲人才共同打造，是史上跨部門通力合作最多的一次，領軍廚藝團隊的晶華酒店集團行政總主廚伯恩納諾爾（Bernard Noël），本身曾在知名的米其林餐廳巴黎銀塔工作多年，除了精選在地食材入饌，以及搭配五星侍餐管家服務，餐盤挑選、擺盤設計也都是暗藏巧思，讓列車無論是餐桌或是窗外，都能成為旅客記憶中最美的一道風景。