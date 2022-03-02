香港大學醫學院研究發現，慢性病患、類風濕性關節炎患者等高風險群組，接種疫苗後出現的副作用或異常事件，與未接種疫苗者相比，無明顯區別，一般長期病患者可接種新冠疫苗。
負責研究的港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黎子駿在電台節目表示，截至去年7月底的數據，團隊分析約88萬名癌症、肝硬化、高血壓患者的病情，結果顯示接種疫苗和未接種疫苗的病人發病率相約。
黎子駿建議，一般長期病患者可以接種新冠疫苗，而過去曾有藥物或疫苗敏感人士，就要先諮詢醫生意見。
香港大學醫學院研究發現，慢性病患、類風濕性關節炎患者等高風險群組，接種疫苗後出現的副作用或異常事件，與未接種疫苗者相比，無明顯區別，一般長期病患者可接種新冠疫苗。
負責研究的港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黎子駿在電台節目表示，截至去年7月底的數據，團隊分析約88萬名癌症、肝硬化、高血壓患者的病情，結果顯示接種疫苗和未接種疫苗的病人發病率相約。
黎子駿建議，一般長期病患者可以接種新冠疫苗，而過去曾有藥物或疫苗敏感人士，就要先諮詢醫生意見。
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