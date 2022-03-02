百元鈔上蓋的印章是什麼？一位民眾日前到便利商店，找零時收到一張奇怪的鈔票，連停車場繳費機都不收，讓他很困擾，又好奇上面印的是什麼？對此，有內行網友解釋這是錢母會帶財，放錢包之後買樂透、刮刮樂特別容易中獎，千萬別拿去換鈔花掉。

一名網友昨天（1日）在臉書《爆廢公社》表示，在便利商店結帳時收到一張奇怪的百元鈔票，一開始沒發現，直到停車繳費的時候被繳費機拒收，才發現拿到這張被蓋了紅印的百元鈔，於是好奇PO上網問網友，上面蓋的是什麼。

對此，有眼尖網友看出，印章上蓋的是「北極玄天上帝」，是某個玄天上帝爺的廟章，通常是信徒求來放皮包當錢母的，「錢母，發財金」、「玄天上帝保佑你，放皮包收藏吧，沒人有的喔」、「這是生錢母」、「放著等發財」。

還有網友分享，「我也有，容易中樂透4獎以下的獎項，以及發票20萬以下的獎」、「照著百元鈔編號05、59、29，賓果給他買下去」。

至於在鈔票上蓋章會不會構成毀損國幣，根據《妨害國幣懲治條例》第5條規定，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金」，若是不小心收到，只要可辨識真偽，就能拿去台灣銀行換鈔。