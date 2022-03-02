日本邊境防疫新措施自3月1日起實施，台灣入境者打過三劑疫苗、帶小黃卡可免居家隔離，讓不少台灣民眾看了超興奮，但其實這項新措施僅限商務客，目前並沒有開放觀光客。對此，一名網友透露，女同事沒搞清楚狀況就興高采烈地訂了機票，甚至連假單都送出去了，不知道該不該提醒對方，引發網友熱議。

一名網友今在PTT上發文表示，日本宣布邊境防疫新措施，3月1日起台灣入境者只要打完3劑疫苗，攜帶小黃卡就不需要居家隔離。消息引起各界關注，而他的一位女同事竟然就直接訂機票與送假單，但其實日本這項新措施是開放商務客，而非是一般觀光旅客，不知道該不該告訴這位女同事真相。

大批想出國的網友看了立刻炸鍋，「可以去日本了嗎？」、「一堆沒看完欸，就沒開放觀光」、「看到最後才知道沒開放觀光」、「只有開放商務客QQ」、「回國還是要隔離 ，離出國還早」、「重點是回來後還是要隔離」、「是有那麼多人要去日本？」

而日本台灣交流協會也指出，日本邊境新措施規定打過3劑疫苗的台灣入境者免居家隔離，但日本政府對於疫苗種類也有嚴格規定。第一劑和第二劑疫苗接種AZ、BNT、莫德納或是嬌生疫苗都可以，但第三劑只接受打過BNT與莫德納者，而台灣國產疫苗高端則沒有被列在其中。

不少網友洗版討論，尷尬！高端竟然沒有被列在其中，說好的台日友好呢？「到時候開放觀光還是不認高端就好笑了」、「高端仔不能去日本了」、「看來台灣價值也沒那麼重要」、「不是說台日友好嗎？ 哭啊日本」。