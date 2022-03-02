嘉義縣家畜疾病防治所成立動物保護管制隊人員，10名隊員上山下海為浪浪賣命，因應業務需求，現擴大招募中。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所成立動物保護管制隊人員，10名隊員上山下海為浪浪賣命，因應業務需求，現擴大招募中。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所成立動物保護管制隊人員，10名隊員上山下海為浪浪賣命，因應業務需求，現擴大招募中。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為強化流浪狗源頭管理，嘉義縣家畜疾病防治所成立動物保護管制隊人員，10名隊員上山下海為浪浪賣命，去年精準捕共抓4000隻浪犬貓，因流浪動物業務量大，管制隊擴大招募，只是想進管制隊，除需具備文書處理能力、會開手排車，還要經過翻越測試、負重跑步、左右橫移、握力測試等體測，徵人有一定門檻。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，嘉縣山海區幅員遼闊，流浪犬長期在外流蕩，成群結黨，警覺性高，一有生人接近就會快速離開，捕捉難度很高，而動保隊員頂著烈日在各村莊捕捉流浪狗，還必須依地形迂迴追捕，有如電影巷戰情節，在視線所及地方埋伏，等待最佳時機發射麻醉槍，還得考慮風勢、風向等環境因素才能精準發射。

林珮如說，尤其流浪狗中槍後、藥效發作前，因驚慌四處奔竄，隊員必須快速追趕，等藥效發作犬集癱軟再上前捕捉，還有犬隻中槍逃到魚塭旁與動管人員對峙，因藥效發作昏迷摔下魚塭或鑽進貨櫃、水溝、涵洞動彈不得，動管人員必須跳入水中將流浪狗帶上岸CPR搶救，工作十分辛苦「吃苦當吃捕」。

身高183公分、經常鑽進涵洞、貨櫃下抓浪犬的動保隊員龔佑珈指出，四處流竄的浪犬中槍後，一旦鑽進水溝或掉進魚塭，必須第一時間迅速處理，以免對其生命造成危害。隊員官奇佑表示，沒有任何動物願意成為浪犬貓，這是人的問題，如果飼主不棄養，就不會有浪犬貓的問題。

家畜所統計，去年動保管制隊共精準捕捉4000隻浪犬貓，在源頭管制部分，去年全縣共舉辦103場次絕育宣導活動，絕育犬貓4857隻，成效卓著。今年考量人力需求，管制隊擴編，將再招募9名新人，林珮如歡迎想加入浪浪救援的有志之士3月10日前來報名。